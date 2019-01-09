李佳芬帶高市府官員跑行程 挨批夫人干政

2019-01-09 15:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬今天展開公益行程，上午前往甲仙區小林國小訪視學童，下午則轉往關心自閉症的孩子，由於李佳芬不具有公職身分，卻帶著一大票市府官員隨行，還動用市府資源發布採訪通知，高市議員高閔琳痛批，這就是典型的夫人干政。

高閔琳表示，李佳芬的身分雖然是「市長夫人」，但並不具備任何公權力，憑什麼帶著教育局、勞工局和新聞局的官員進行「私人行程 」，過去國民黨時期黨國不分的情況，難道又要在高雄重新上演了嗎？她不反對任何人以何種行式來關心高雄，但請重視自己的身分角色，不要濫用公器。

市議員邱俊憲也指出，市長的家人過去並無法定職務的角色扮演，少見以市長家人為主角動用市府行政資源陪同進行行程的狀況，在市府行政分工上，市長夫人代表何種的行政權力，在行程中又能代表市府做何種程度行政權的展現，可能要審慎看待之，今日有夫人行程，改日是否會出現韓冰代表市長的行程呢？

據悉，李佳芬昨晚安排行程時，市府內部幕僚曾勸阻高層，李佳芬的身分不宜帶官員出訪，但市府高層仍堅持要派員隨行，幕僚無奈只能聽從指示，但也對於這樣的情況感到很無力，直說：「以後出訪市長夫人有任何指示，不曉得是要聽夫人，還是要聽市長的？」

對此，高市新聞局長王淺秋表示，市長因公務繁忙無法分身，才由夫人幫忙出席「公益行程」，且這些行程都是各局處所掌管的業務，因此帶著相關局處的官員前往訪視並無不妥，夫人也只是到場關心，並不會做出指示，因此不會有干政的情況出現。

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