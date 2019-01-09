王金平與南市無黨議員餐敘照曝光 郭信良：王很接地氣

2019-01-09 15:34

〔記者蔡文居／台南報導〕前立法院長王金平上週六到台南與無黨聯盟議員餐敘，由議長郭信良作東，引起外界揣測。郭信良今天強調，過去向立法院陳情時常受王的幫忙，他只是純粹回請長官、政治前輩，也沒有和王見到面，外界勿多作聯想。

對於王金平可能會參選總統一事，郭信良表示，有關2020年的總統選舉，那要看王金平自己的意願，他不置評，但就他對王的了解，王有情有義，很照顧地方，是一位很接地氣的政治人物。

王金平今天到台南大天后宮參拜，對於上週到台南與台南市議會無黨聯盟議員餐敘一事，引起外界關注。該餐會原本是王金平邀請無黨議員餐敘，最後由議長郭信良作東請客。餐會照片今天爆光，出席人士除王金平外，還包括前無黨籍立委林炳坤、南市副議長林炳利、南市無黨聯盟黨團總召林阳乙、議員杜素吟、蔡秋蘭、曾信凱、吳禹寰及前南市副議長曾順良等多人。

郭信良表示，他到場時，王已離開，並未和王見到面，而他在現場也只停留5分鐘就離開。

郭信良說，他是漁權會出身，未當議員之前，和漁民到立法院請願時，以及當議員民代北上陳情，也都是王金平請客，大約被請了10幾次。那天聽說王要下來，他基於朋友及老長官的情誼，請王吃個飯怎麼有那麼多的弦外之音？而且他也沒有見到王本人。他只是請老長官、政治前輩吃個飯，就這麼簡單，請大家不要多作聯想。

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