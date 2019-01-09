蔡英文：今年是第3次幫大家加薪 馬政府22K已送進歷史灰燼

2019-01-09 15:10

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對經濟紅利的分配問題，蔡英文總統今日再度於臉書發文說，有媒體說分紅不如減稅。但她要告訴大家，「我不只已經減稅，還幫大家加薪」。今年元旦開始，我們又再次調高了基本工資，不只是「再次」，而且是「第3次」。

蔡英文說，「加薪不用撿到槍」，馬政府的22K，蔡英文已經把它送進歷史灰燼。以下2點說明今年元旦已經啟動的新制：

第一：基本工資在我任內連續3年調漲，先從20008元調升到21009元，然後調升到22000元，今年又調升到23100元，一共成長了15%。22k這個年輕人的低薪代名詞，已經正式走入歷史。

第二：打工族的時薪也調了3次。第一次是從我上任時的120元調升到133元。接著又調升到140元，今年再調高至150元，一共調升了25％。許多以時薪計薪的青年勞工、中高齡就業者，收入將會增加。

總統強調，改善低薪政府責無旁貸，照顧弱勢就是我們最重要的任務之一。「這是我該做的，而且我有做」。

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