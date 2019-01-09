藍營9百里侯首度列席國民黨中常會 透過三方平台協助地方提出解決方案

2019-01-09 15:47

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今日首度邀請藍營執政地方首長列席，並安排政策會執行長江啟臣就「立法院黨團與執政縣市政府合作協調」進行專案報告，江啟臣指出，未來縣市政府或議會黨團提出政策需求後，黨中央將透過三方平台，提出具體解決方案。

今天國民黨中常會是自九合一勝選後，第一次邀請15位藍營地方首長列席，有包括新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜、花蓮縣長徐榛蔚、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、澎湖縣長賴峰偉、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、金門縣長楊鎮浯等9位藍營百里侯列席，但就在短暫聽完會議一開始主席吳敦義談話之後，韓國瑜、侯友宜等人即因另有要公離席。

江啟臣指出，根據立法院黨團與執政縣市政府的合作協調機制，未來縣市政府或議會黨團提出政策需求後，先由中央政策會彙整，黨中央將透過三方平台提出具體解決方案，三個平台分為邀集縣市首長或議會黨團研商提出方案立即執行，請國民黨智庫研擬提出評估方案或修法建議，以及請立院黨團提案、質詢、召開記者會、公聽會或邀集中央相關部會協商解決，中央政策會將回覆縣市政府或議會黨團處理結果並追蹤管考。

他指出，建立立院黨團與縣市長合作協調平台的目的，在於協助地方爭取重大建設預算及修法，建立地方與中央溝通整合機制，鞏固及強化國民黨地方執政優勢，協助地方政府危機處理，以及培養及發掘在地優質從政人才。

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