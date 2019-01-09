聯醫2主任涉詐長照款 菸民黃國昌氣炸：稅不是給你貪污的

2019-01-09 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕台北市聯合醫院藥劑部2名陳姓主任，涉嫌利用「社團法人台灣臨床藥學會」的名義，取得有關「長照藥事服務計畫案」的3項標案，竟以不實資料請款，從中牟利300餘萬元。對此，時代力量立委黃國昌今（9）日於臉書怒批：「菸稅不是給你拿來貪污的！」

黃國昌表示，昨晚在開協商預算前，自己先在議場外面吸菸，卻被路過的時代力量立委洪慈庸消遣：「謝謝你對長照的支持」，自己只能苦笑。「我知道該戒菸啦，抽菸不好，但...，以下省略3000字。」

黃國昌怒批，早上看到這個新聞後火冒三丈，「這些人到底是怎麼回事，連長照的錢也在污」、「希望到時候法官不要再以『錢已繳回』、『已有悔意』、『顯可憫恕』這種貪污犯的典型套路，再度輕輕放過」。

而此文一出，許多網友也都來調侃：「謝謝委員支持長照」、「感謝菸民，向菸民致敬」、「謝謝戰神支持長照」，此外許多人都奉勸黃國昌趕快戒菸：「國昌老師為了家裡的小寶貝，戒菸吧」、「我爸爸為了孫子戒菸了，祝福國昌老師也可以順利戒菸」。

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