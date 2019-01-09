郭信良稱小英要他選議長？南市民進黨團斥「陷總統於不義」

2019-01-09 13:53

〔記者蔡文居／台南報導〕退出民進黨當選台南市議長的郭信良，今天接受媒體專訪說蔡英文總統曾鼓勵他選議長，台南市議會民進黨團總召林宜瑾表示，蔡英文總統多次宣示尊重議會自主，不可能介入正副議長選舉，請不要過度解讀蔡總統的慰問之詞，更不要拿總統來當自己叛黨與中國國民黨合作的擋箭牌。她說，郭信良為求掩飾叛黨行為，寧陷總統於不義，非常沒有道德。

林宜瑾表示，郭信良以及退黨的陳怡珍、周麗津和吳通龍等4位叛黨議員，其實不用東拉西扯一堆藉口，事情很單純，民進黨團25人，透過民主程序假投票表決議長人選，結果，郭信良只有7票，卻硬是要當議長，眼見表決結果將對其不利，郭便翻臉不認帳，叛黨跑去跟他長期素有來往的中國國民黨合作。

林宜瑾表示，民進黨絕對不是「公共廁所」，不會藉接受為私利犧牲政黨的議員「說來就來、說走就走」，再次呼籲黨中央儘速開除4名叛黨議員黨籍。

林宜瑾說，民進黨團依循民主機制產生正副議長候選人，任何人不應該因為個人政治利益，以任何藉口破壞民主機制產生的決議。身為民進黨員，更應堅守台灣主體意識，怎麼會淪落到與支持九二共識、一國兩制的中國國民黨合作？

郭信良則表示，身為總召措詞不應該這麼強烈，尖銳，這對事情並沒有幫助，希望以後能修飾一下，言辭上不要那麼尖銳。至於小英總統有沒有鼓勵他參選議長，旁邊都有很多證人，「林也是新潮流系的，可以去問菊姐，看我有沒有說謊話，就可以了解，不用在此多說一些事情沒有幫助的話。」

郭信良說，請林不要說一套做一套，「黨尋求團結，黨外尋求合作」這是林自己說的，希望林能慎重。

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