炒熱選情 陳炳甫：造勢大會將邀韓國瑜等「三子連線」站台

邀大咖炒熱選情 陳炳甫：造勢大會將邀韓國瑜等「三子連線」站台（記者蕭婷方攝）

2019-01-09 13:20

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市大同、士林區立委補選戰剩下不到一個月就要投票，國民黨候選人、現任台北市議員陳炳甫今接受媒體訪問時證實，將舉辦一場聯合造勢團結大會，將邀請高雄市長韓國瑜（禿子）、台中市長盧秀燕（燕子）與新北市長侯友宜（漢子）站台。不過，韓國瑜北上為陳炳甫站台，對上柯家軍陳思宇，外界解讀恐為將登場的柯韓會投下變數，陳炳甫則表示，柯韓兩人為舊識、北高兩都交流為政策，認為不太會對選情造成影響。

陳炳甫說明，27日投票日將近，目前規劃舉辦一場聯合造勢團結大會，邀請韓國瑜、盧秀燕與侯友宜等黨內大老為自己站台、拉抬聲勢，也有邀請前北市議長吳碧珠。

陳炳甫表示，韓、盧與侯三位市長目前都已經答應輔選行程，只是三人各為首都市長、且已經就職，時間較難協調，平日較為困難，目前正協調當中，。

被媒體問及自己對上柯家軍陳思宇，卻邀來韓國瑜為自己站台，形成另類「柯韓對決」，恐影響將舉辦的柯韓見面會。陳炳甫表示，北市及高雄是台灣最重要的兩個直轄市，兩市長見面為政策、產業，且柯、韓兩人為舊識，認為不太會衝擊選情，要大家不要凡事都政治化解讀。

至於兩人見面時程？陳炳甫則認為，27日投票日是農曆年前最重要的假日，期間事情太多，加上兩人見面是政策性與兩市未來方向的討論，並無太大的急迫性，認為「柯韓兩人一定會見面，但農曆年前見面機會相對小」。

日前陳思宇公開要求陳炳甫辭去現任北市議員職務，陳炳甫受訪時重申，不會辭去議員公職，「地方不能一日沒有人服務、將堅持到最後一刻」，再次承諾當選後將會以立委的身份持續為地方服務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/