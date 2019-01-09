指小英總統要他選議長 郭信良爆黃偉哲要小英不要管

2019-01-09 13:18

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市正副議長選舉豬羊變色，選後風波不斷。退出民進黨當選議長的郭信良，今天接受電台專訪時，爆料他在參選議長前，曾與蔡英文總統見面，小英總統還鼓勵他出來選議長，而台南市長黃偉哲卻請小英不要管這事。他批評南市民進黨遭派系把持，蠻幹強力干預，他才忍痛退黨參選，退黨前也有跟總統報告，小英勸他不要退。

黃偉哲對此受訪說，其實他有跟小英總統見過面，有談到議長選舉，但小英總統沒有作指示，只說尊重黨團自主。總統也不會針對地方議會選舉把手伸進來，如果有人要把小英的手拉進來，或認為小英對議長選舉指指點點，豈不是坐實了小英干預地方議長選舉？相信小英沒有也不會做這種事，大家都堅持黨團自主的紅線，也都不敢隨意去影響。至於郭跟小英總統說了什麼？他並不清楚。

郭信良今天上午到台北接受「周玉蒄嗆新聞」的專訪。郭信良說，去年8月，他曾與小英總統在官邸見面，當時陳菊、洪耀福與陳明文等人也都在場基於政治倫理，小英總統有鼓勵他參選議長，好幫市長黃偉哲推動市政。

郭信良說，後來，小英也有約他在中央黨部討論這事，不過，他並沒有與黃偉哲談過此事，後來小英總統打電話給黃偉哲時，黃竟要總統不要管正副議長選舉。

郭信良又說，九合一選舉民進黨敗選後，據說小英總統也曾跟行政院長賴清德建議由他來選議長，但賴請總統不要管事，當時小英總統也請賴不要管南市議長選舉，賴則沒有回應，「至於賴清德有沒有插手？只有他自己清楚」。

事後，郭信良受訪澄清說，他並沒有說，黃偉哲「從中作梗」一事，那是媒體自己加上去的。

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