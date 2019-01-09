九合一選舉民進黨挫敗 李登輝最擔心這件事發生...

2019-01-09 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕去年11月九合一地方選舉，執政黨民進黨挫敗，前總統李登輝接受日本媒體專訪時評論此事，指結果讓他喜憂參半，一方面執政黨原本推動的政策和改革可能有中挫之虞，另一方面台灣選民意識高漲讓他感到欣慰。

日本《產經新聞》去年10月4日專訪李登輝的報導，台灣九合一地方選舉之後，《產經新聞》再以書面方式補訪，本月4日刊登上篇、5日再刊出下篇。

對於台灣九合一地方選舉的結果，李登輝表示，他的看法是喜憂參半，執政黨民進黨大敗使得原來推進的經濟政策與政治改革可能會中挫，讓他感到擔憂，但在另一方面，台灣選民意識高漲仍讓他感到十分欣慰。

李登輝說，這場選舉是一場不受政黨或意識型態影響，選民以自己為主體性選擇的選舉，雖然台灣人民過去都誤以為投票就是民主主義，但還要做到監督當選者施政的政治參與，他認為台灣的民主又往前邁進了一步。

另外，蔡英文政府2016年5月上台以來，遭到中國施壓，失去了5個邦交國，今後台灣該採取怎樣的兩岸政策？李登輝回答，顯然中國無視外界觀感在國際社會限縮台灣的生存空間，台灣對中國政策應該著眼於中長期、必須以持續維持自我的「存在」為目標。李登輝說，台灣統獨的爭辯可以持續，但重要的是與共享民主、自由價值觀的美日合作，努力讓台灣持續存在。

李登輝認為，「中國霸權主義的政治體制衍生出諸多問題，中國人民對真正的民主主義與自由缺乏體驗。像日本、台灣已確立民主主義的我們，有必要傳遞民主、自由的真正價值給中國人知道，呼籲他們，唯有民主才能得到真正的自由。」

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