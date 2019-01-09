帶敵情練兵 國軍今年「四季四階段」強化戰訓

2019-01-09 12:26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍持續強化戰力，使我國防衛壓力加劇，因此，國防部今日宣佈今年度新的戰訓規劃作為，今年四季將分別施以「戰力防護」、「漢光演習」、「聯合反登陸作戰」以及「聯合反空（機）降作戰」做演練重點，每季更區分「現地偵查」、「圖上兵推」、「現地戰術」、「實地演練」四階段執行，藉由「帶敵情練兵」原則精熟各項戰術戰法。

國防部作計室作戰處長葉國輝表示，國軍為迅速提升防衛作戰能力，藉由「戰備任務訓練」，讓全體官兵確實了解作戰任務、熟悉戰場環境、落實作戰計畫演練與戰場經營，因此，國軍今年度戰訓以「防衛作戰」為核心，以年為週期、季為單位，並規劃第一、第三、第四季各施訓一個月。第二季則由國防部主導執行「漢光35號演習」，採「實兵、實裝、實地、實作」方式，實施三軍聯合作戰訓練。

至於具體作法，葉國輝表示，第一季為「戰力防護作為」、第二季為「漢光演習」、第三季實施「聯合反登陸作戰」、第四季則實施「反（空）機降作戰」作為演練重點。另外，每一季區分「現地偵查」、「圖上兵推」、「現地戰術」、「實地演練」四階段執行。

葉國輝表示，各部隊每季施訓的月份，第一週「現地偵查」，是檢討作戰地區戰力防護位置，偵查可運用的民間資源，納入兵要成果運用，另將海灘、空（機）降場與民間資材阻絕設施，實地現地履勘。而偵查結果，將在第二週「圖上兵推」實施，檢討部隊隱蔽、掩蔽、偽裝與欺敵防護作為，圖上研討作戰計畫各行動方案。

至於第三週，葉國輝表示，「現地戰術」工作為，部隊各級幹部現地研討分散部署、快速機動、陣地換等戰力防護作為，結合作戰地區兵要、地形、分析敵可能行動、評估我軍兵力部署與火力應用。第四週則採「實兵演練」，按照各季訓練課目規劃「實兵、實裝」聯合作戰方式，遂行連續五天四夜演練，重點在於戰力防護、聯合反登陸、反空（機）降作戰等課目。

國防部表示，國軍秉持「求精求實、從嚴從難」態度和精神，在既有軍事作戰能量基礎上，藉由每一季的「戰備任務訓練」，強化各級指揮官和參謀人員聯戰指管能力、精熟不對稱戰術戰法、提升部隊整體訓練實效。

另對於敵情掌握部分，葉國輝表示，中國戰備、訓練狀況，國防部皆全程掌握，國防部情次室會提供給作戰部門，每年會做成想定，並據此做為自我防衛作戰計畫的演練基礎。

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