喊話要何志偉利益迴避 陳思宇：公開透明不是嘴巴說

2019-01-09 12:12

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同區立委補選27日在即，「柯家軍」參選人陳思宇父親、議員陳建銘日前暗酸愛女對手、民進黨何志偉家族所有的陽信銀行背景，隨後陳思宇宣示，因她叔叔也是陽信銀行董事，基於利益迴避，若當選不進財政委員會。陳思宇今再喊話，盼候選人積極迴避，「公開透明不是嘴巴說而已」，更要化為行動。

陳思宇今天上午赴士林市場拜票，行前受訪談到何志偉仍無對此表態，陳思宇說，她要再公開報告，因為自己叔叔是陽信董監事，她也會利益迴避，當選後不進入財委會，希望候選人如有相關利益背景，也能積極迴避，「公開透明不是嘴巴說而已」，要具體而行，應該站出來和大家說，拚經濟是拚誰的，做好第一道利益迴避，才是負責任態度，這對選民也是重要的評斷。

談到民進黨主席卓榮泰說要全力幫何志偉，陳思宇說，這就是政黨政治，最近選區很多大型餐會、看板、音樂會、還有很大罐的飲料，這對選民或新的政治文化都是傷害，「如果真的是要做事，我們有需要做到這些程度嗎？」

陳思宇強調，雖然她是無黨籍政二代，但跟其他人比資源還是少，實際上要改變政治文化，就是要親力親為，她也主張不設旗子、看板，就是希望降低門檻參政門檻，中心放在努力跑基層爭取認同。

至於對手、國民黨陳炳甫擬邀新北市長侯友宜（漢子）、台中市長盧秀燕（燕子）、高雄市長韓國瑜（禿子）「三子連線」站台，營造藍營大團結氣勢，對比陳思宇有柯文哲相挺，形成另一種「柯韓對決」。

對於外界解讀，陳思宇回應，目前沒接到這樣的訊息，個人團隊努力爭取最大認同最重要，就像她昨天臉書說的，每個願意支持她的人，都是大人物。

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