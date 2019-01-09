800多位女醫挺蔡總統未見陳佩琪 柯P：我根本不曉得啊

2019-01-09 12:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕中國國家主席習近平近日重申「一個中國」、「九二共識」，多位美國國會議員聲援台灣，呼籲中國停止對台威脅，並期恢復與台灣政府對話。台北市長柯文哲今受訪表示，這對美國來講，只是「該講的話要講」，就這樣。

柯文哲上午出席教育局活動後，談到近期美方力挺台灣，柯說「這個對美國來講，他該講的話要講，就這樣」。

總統蔡英文近日回應習近平談話，強悍表現獲得不少台灣民眾支持，昨有八百多位女醫師集資購買本報頭版廣告力挺總統，但名單中卻不見柯文哲夫人陳佩琪的名字。柯對此僅說，「我根本不曉得啊」。

此外，媒體也追問柯，近日王金平是否有希望碰面爭取支持（選總統）？柯不解反問自己很久沒跟他私下碰面，「怎麼會冒這個問題出來？」他接著還說，他（王）應該有要選吧！「據我所知他有準備要選」。

至於他本人？柯說「沒有，我沒有準備」，媒體質疑柯之前不是說在儲備能量？柯笑說「儲備能量跟這個有什麼關係」、「儲備能量不一定要選2020？」

媒體追問難道是2024？柯沒有正面回應，只說「我覺得這是很奇怪的題目」。

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