「柯韓會」不見了？ 柯P：不要為了見面而見面

2019-01-09 11:46

〔記者沈佩瑤／台北報導〕昨傳出台北、高雄「柯韓會」敲定本月27日登場，還將以「北高夜市結盟」為主題，不過卻隨即遭雙方市府否認。對此，台北市長柯文哲今直呼「奇怪」，沒人安排怎麼每天問，見面也要大家有時間，「不要為了見面而見面」。至於是破局還是延期？柯沒有明確答案。

柯文哲上午出席教育局活動後受訪，媒體續追柯韓會進度。柯文哲無奈說，「這很奇怪，每天都在問我，也沒有人安排，怎麼突然冒出來問這題目？」他也說，就算要見面，也要大家有時間，不要為了見面而見面。

由於27日當天是立委補選的日子，傳出韓國瑜可能到台北替立委候選人陳炳甫站台，和柯的子弟兵陳思宇對打，柯回說「我不曉得，我也搞不清楚」，但每個人都有他的朋友，他覺得還好啦。

昨天韓國瑜被問及「北高夜市結盟」，只回了「目前我們先顧自己」八個字，媒體問柯會不會覺得熱臉貼冷屁股？柯認為這也還好啦，他覺得這次滿奇怪的，從頭到尾到底是誰一直放消息說要柯韓會，他自己都不曉得（有這個行程）。

至於是否有想和韓國瑜碰面？柯說，就方便的時候見面嘛！這也要人家方便嘛！也要有好的理由。

媒體最後追問柯，是否因小野事件跟韓國瑜心生芥蒂？還是因為北市立委補選的關係，讓兩人覺得見面怪怪的？柯說「不會！這倒是不會（小野事件）」，補選一事他也覺得還好。

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