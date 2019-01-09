避免投票亂象再現 綠委將提案鬆綁公投與大選

2019-01-09 11:45

〔記者黃欣柏／台北報導〕去年底九合一大選與史上最多公投案合併舉行，引發不少投票亂象與爭議，為確保未來選務能順利進行，民進黨立委陳歐珀、莊瑞雄及黃秀芳今召開「公民投票法」修法記者會，表示將提案鬆綁大選與公投，此外草案中也將明定公投案必須加上標題，讓民眾可以快速辨識公投主題，進而有效反映真正民意。

陳歐珀指出，公民投票是彌補代議式民主不足的重要機制，在打破「鳥籠公投」之後，未來公投案勢必增加，當然必須正視公投綁大選亂象不斷發生的可能。因此，他將提出「公投法」修正版本，將該法第23條「應與該選舉同日舉行」的「應」字改為「得」字，給予中選會更大的執行彈性。

此外，陳歐珀也提到，若公投案太多、公投主文太長，可能造成民眾不了解主文內容而亂象叢生，甚至延誤投、開票時間，因此他提出的修法版本也會同步修正第9條，明定公投案提出時必須加上「標題」，以利民眾快速辨識公投案主題。

莊瑞雄則表示，以去年的公投來看，包括以核養綠在內，很多案件是到選前1個月才公布，中選會要在這段時間辦理意見發表跟處理選務，實在是「吃緊弄破碗」，也有很多民眾根本沒搞清楚什麼核一、核二，顯示很多正反意見都來不及被充分討論，「制度應該要幫我們解決問題，而不是把我們框住。」

莊瑞雄指出，他支持公投、大選鬆綁，不單純是聚焦在「應」跟「得」，而是希望公投能夠有一個法定的宣傳期，讓大家不只清楚議題內容，也能知道公投的後續影響，例如反核食公投通過，我們可能會無法進入CPTTP，對於我們會有什麼影響。

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