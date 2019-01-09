民調：81％不贊成「一國兩制」56％認沒「九二共識」

2019-01-09 11:35

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國家主席習近平日前在「告台灣同胞書」40週年紀念大會，不僅定調「九二共識」，還提出「一國兩制台灣方案」。兩岸政策協會今天公布民調顯示，80.9％民眾不贊成「一國兩制」，68.5％認為中國提出「一中原則」沒有中華民國存在的空間，55.7％認為兩岸之間沒有「九二共識」。

對於中國不承諾放棄對台使用武力，高達82.4％認為此舉對兩岸關係沒有幫助；此外，85.2％支持蔡總統對於兩岸關係發展提出的「四個必須」，87.3％贊成蔡總統提出的兩岸交流的三道防護網作法。78%民眾支持蔡英文兩岸政治協商應經台灣人民授權和監督，由兩岸政府對政府進行的主張。

此外，針對蔡政府防堵非洲豬瘟表現，65.8％民眾表示滿意，不滿意者占29.1％。而本次調查也問及蔡英文支持度，48.4％表示支持，略高於不支持者的46.7％。

訪問是於1月5日至6日進行，成功訪問1,074位成年人。在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.99％。調查以台灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。

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