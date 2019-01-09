經濟紅利分享政策急煞 侯友宜：方案要有公平性

2019-01-09 11:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕總統蔡英文元旦時宣示，盼讓收入較少的民眾，優先分享經濟成長的紅利，引起各界爭議，政策喊卡，中央持續研議適切方案。新北市長侯友宜認為，方案要有公平性，且帶動未來的經濟發展。

侯友宜今天在市政會議後受訪表示，蔡總統突然提出經濟紅利分享的作法，各界有許多不同的聲音，他認為最重要的是要有公平性，有些事情要想得非常周延，如何做到經濟紅利創造民眾更有感的生活，這不是單一想法就能解決問題，必須設想周全，公平地對待每一個人，更重要是帶動未來的經濟發展。

至於新北市的財政是否需要中央協助？侯友宜說：「太需要了！」新北市的人均預算才4萬元，比台北市的6.4萬元差一大截，他多次提出財政收支劃分法的修正問題，至今仍未改變。

侯友宜表示，統籌分配稅款有許多算法，其中最重要的是人口，新北市的人口400萬，土地面積又是北市8倍，農路又多，道路施作的經費不像其他直轄市充裕，可以做得更好、更漂亮，新北市只能在有限財源內，從各方面讓市民慢慢改變生活型態，所以中央的財政分配對新北市非常重要，應該好好調整，他上任以來提出建議，希望中央聽到地方的聲音。

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