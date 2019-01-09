潛艦國造預算將表決 國防部：盼順利通過

2019-01-09 11:31

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部推動潛艦國造案，並稱已取得關鍵技術的輸出許可，但朝野立委對於今年度相關預算的刪、凍幅度未有共識，將在立法院院會表決。對此，國防部發言人陳中吉稍早表示，尊重立委審查預算與質詢權力，但站在國家安全角度，盼預算案能通過，並讓潛艦發揮戰力。

陳中吉表示，立法院審查國防部今年度預算過程中，國防部長嚴德發、海軍司令部相關官員都一再強調，潛艦國造為「國防自主」重要進程，也是不對稱作戰非常重要一環。而時間是我方最重要因素，前面10年沒有進展，好不容易獲得此次機會，盼在全民共識下，讓潛艦國造案順利推動。

陳中吉表示，國防部尊重立委預算審查與質詢權力，但站在國防安全角度，盼相關預算能通過，讓潛艦發揮戰力。基於國際現實，要取得突破有很多困難，因此國防部在今年度預算審查過程中，也盡很多努力和立法委員溝通，盼讓預算案過關。

根據國防部預算書顯示，潛艦國造「合約設計」階段共計29.9億餘元預算，「原型艦造艦」預算則約493億餘元，如計畫順利，原型艦預計最快2024年下水，通過各項測試與驗證後才會服役。由於全案涉及多項機密，因此國防部將在今年3月到立法院秘密報告，說明全案進展。

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