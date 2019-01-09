民進黨新黨魁上任！卓榮泰：找回老朋友 一個都不能少

2019-01-09 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕行政院前秘書長以72.6%得票率當選民進黨新任主席，今（9）日將上任。卓榮泰表示，上任後有5件事為首要之務，其中強調要找回「民進黨的老朋友」，原則是一個朋友都不能少，當然包括過去退黨的黨員。

據《蘋果》報導，卓榮泰表示，面臨九合一選戰後的困境，上任後有5件首要之務，包含拿下立委補選選戰、為黨找出新的方法、找回民進黨的老朋友、成立由總統、行政院長、立院黨團總召及民進黨主席組成的「四位一體」黨政平台，以及防範假議題。

卓榮泰表示，自己因為選舉，在開了粉絲專頁後意外連繫到許多老黨員，有些人數年未繳黨費，但仍希望重新入黨，或是因為搬家而未接獲黨內最新資訊。因此，卓榮泰表示未來將要求各黨部重新清點黨籍資料，「想看到底20萬2千人裡還剩多少人真正在民進黨」。

卓榮泰認為，最後聯繫到的這群人，也將與黨內保持比較暢通的管道，使老朋友們成為「下個戰鬥團隊最強的一份子」。卓榮泰強調，民進黨不能忘記老朋友，要趕快把他們找回來，原則是「一個朋友都不能少」，當然包括過去退黨的黨員。

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