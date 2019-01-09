吳敦義今與藍縣市首長便當會 侯友宜：想聽吳主席要說什麼

新北市長侯友宜今天將出席國民黨主席吳敦義舉行的兩岸城市交流會議，他期許未來兩岸城市交流更緊密。（記者賴筱桐攝）

新北市長侯友宜今天將出席國民黨主席吳敦義舉行的兩岸城市交流會議，他期許未來兩岸城市交流更緊密。（記者賴筱桐攝）

2019-01-09 10:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨主席吳敦義今天中午將邀集藍營15位直轄市、縣市首長以「便當會」形式，召開「兩岸城市交流相關事項會議」。新北市長侯友宜今天表示，將傾聽各縣市的想法，並期許未來兩岸城市交流更緊密。

侯友宜今天主持市政會議受訪表示，他會出席吳敦義舉行的「便當會」，聽取吳主席到底要說什麼，了解各縣市的合作態樣，並傾聽大家的意見。

侯友宜說，希望新北市未來在兩岸的城市交流越擴大、越緊密，敞開心胸、緊密交流，盡全力拚經濟，讓民眾的生活有好日子過，也讓兩岸之間的關係走得更近。

記者追問，兩岸城市交流難免觸及政治議題，該如何面對？

侯友宜回應，地方首長只有一個要務，讓新北市民過好日子，城市交流希望大家平等對待，緊密地站在一起，努力創造兩個城市的互助、互惠。

侯友宜表示，兩岸城市交流會議後，將接續參加國民黨中常會，了解相關報告內容，別人的意見他都會聽聽看，但最重要的他仍關心新北市的市政建設發展、市民如何過好生活。

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