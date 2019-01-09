吳敦義今與藍縣市首長便當會 侯友宜：想聽吳主席要說什麼

2019-01-09 10:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨主席吳敦義今天中午將邀集藍營15位直轄市、縣市首長以「便當會」形式，召開「兩岸城市交流相關事項會議」。新北市長侯友宜今天表示，將傾聽各縣市的想法，並期許未來兩岸城市交流更緊密。

侯友宜今天主持市政會議受訪表示，他會出席吳敦義舉行的「便當會」，聽取吳主席到底要說什麼，了解各縣市的合作態樣，並傾聽大家的意見。

侯友宜說，希望新北市未來在兩岸的城市交流越擴大、越緊密，敞開心胸、緊密交流，盡全力拚經濟，讓民眾的生活有好日子過，也讓兩岸之間的關係走得更近。

記者追問，兩岸城市交流難免觸及政治議題，該如何面對？

侯友宜回應，地方首長只有一個要務，讓新北市民過好日子，城市交流希望大家平等對待，緊密地站在一起，努力創造兩個城市的互助、互惠。

侯友宜表示，兩岸城市交流會議後，將接續參加國民黨中常會，了解相關報告內容，別人的意見他都會聽聽看，但最重要的他仍關心新北市的市政建設發展、市民如何過好生活。

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