外傳遭林姿妙架空 宜縣副縣長林建榮：沒有啦！

2019-01-09 10:51

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙上任後，副手敲定為國民黨前立委林建榮，但外界傳言，林建榮接任副縣長，感覺沒有被賦予重要職務或任務，府內事務林姿妙也多指示秘書長林茂盛處理，林建榮恐怕已被架空；對此，林建榮回應，沒有啦，副縣長的角色本來就是要退居幕後協助縣長，沒有所謂架空的問題。

林姿妙選前，外界就不斷傳言，副手人選是國民黨前立委林建榮，但因選後最初曝光，以林建榮為首的小內閣名單，遭批評是「長壽俱樂部」，林姿妙隨即上火線，否認林建榮是副手，強調人事會讓外界耳目一新。

然而，林姿妙最終敲定林建榮接任副縣長，外界解讀恐怕是因為尋覓不到新的人選，才暫時讓林建榮接副縣長。有府內同仁透漏，林姿妙去年12月25日上任後，府內多數重要業務與會議，大多由秘書長林茂盛處理或主持，府內對外發言人，也由林茂盛擔任，林建榮沒有被指派重要任務與工作，甚至位居重要角色，讓人感覺被架空。

「沒有啦，絕沒有被架空的問題！」林建榮指出，副縣長的角色，就是協助縣長推動縣務，本來就要退居幕後，他的主要工作，包含代表縣長出席一些活動、主持一些會議，或者注意一些縣政上的問題與細節，並給予建言，大多都是第二線的輔助工作。

林建榮指出，前縣長林聰賢時代的副縣長吳澤成被賦予很多第一線工作，外界拿吳跟他比較，才會覺得他被架空，但實際上沒有，秘書長林茂盛是幕僚長，府內業務處理，本來就該站在第一線，他的職責，就是不能站到第一線搶鎂光燈，必須把握好分工合作的原則，拿捏好分寸，退居幕後做好輔助角色。

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