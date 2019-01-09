中國企圖以「切香腸戰術」吞台 李登輝：台灣危機感太薄弱

2019-01-09 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕面對中國加強對台灣統一的威脅，前總統李登輝接受日本媒體專訪時說，中國併吞台灣的手段不僅是武力，還從經濟、科學技術和學術交流等層面，採取「切香腸戰術」進行，但台灣政府和人民對此危機感太薄弱。

日本《產經新聞》去年10月4日專訪李登輝的報導，以及日後李登輝又用書面追加答覆的內容，本月4日刊登上篇、5日再刊出下篇。李登輝表示，習近平去年3月在全國人大取消中國國家主席的任期限制，打造自毛澤東以來最獨裁的體制，但習近平沒有能與毛澤東相提並論的政治實績，所以習近平為了擴大黨內的權力基礎，勢必將積極處理對台統一的工作。

李登輝指出，如中國以武力犯台，背後必須要考量到美國因素，美國會介入到什麼程度仍是未知數，台灣不應有過高的期待，但美國如果考量自身的安全保障和「台灣關係法」，中國面臨的風險就仍很大。假設中國對台灣動武失敗，中國要承受的經濟損失難以估計，就像1989年6月天安門事件也讓中國遭到國際社會制裁而孤立，習近平必須看清這些風險。

李登輝表示，台灣不論政府、人民對於中國正進行的的統一工作危機感都過於薄弱，中國企圖併吞台灣的手段不只有武力，應該要更加關注在經濟、科學技術、學術交流等領域展開的「切香腸戰術」（alami- slicing strategy）的危險性。李登輝說，中國目前半導體技術仍不成熟，覬覦台灣的最先端技術，加上軍事技術移轉的風險在內，政府應該研擬對策防止這些技術外流到中國。

「切香腸戰術」又稱為「漸進戰術」，是一種以結盟、威脅來分化、征服的政治和軍事手段，1940年代末期由匈牙利政治家拉科西·馬加什（Rákosi Mátyás）提出，用來描述匈牙利共產黨的戰略。

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