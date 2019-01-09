指出習近平最大錯誤 蔡詩萍籲國民黨講清楚九二共識

2019-01-09 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平日前在《告台灣同胞書》中重新定調「九二共識」為「兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，同時提及「一國兩制」，引起台灣政治各界議論，尤其國民黨各政治人物也針對「九二共識」做出回應。作家蔡詩萍日前在廣播節目《周玉蔻嗆新聞》中指出，他建議國民黨呼籲習修正看法，不然就不接受「九二共識」，國民黨同時也要清楚說明他們未來的兩岸政策。

蔡詩萍指出，目前除了急統人士外，沒有台灣人對「一國兩制」感到好奇，除非「腦袋有問題的人、或者對民族情感超越一切的急統人士」，才會接受中共統治下的一國兩制，相信有99％以上的台灣人都不認為可以接受九二共識。

主持人周玉蔻向蔡詩萍問道，國民黨該如何合理解釋九二共識？蔡詩萍認為，若中共將九二共識跟一國兩制掛勾，那國民黨就要重申「沒有九二共識」，未來中共修正看法時，國民黨的九二共識就是傳統支持的「一中各表」，變成各說各話，別讓它變成唯一答案。蔡詩萍建議，國民黨要向國際聲明，重申九二共識和習近平所說的九二共識不同，國民黨的一中是中華民國，而非習近平一中的中華人民共和國，國民黨想選2020總統的人物都必須對此回應。

蔡詩萍表示，習近平讓蔡英文抓到機會，讓一國兩制與九二共識劃上等號，是他犯下的最大錯誤，這個動作也讓國民黨受到影響，如果國民黨還想要九二共識，就必須對外說明他們的版本與習近平版本之間的差別；如果不要九二共識了，國民黨則要考慮未來的兩岸政策新方向。

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