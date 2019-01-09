國民黨靠中國發財夢 蔣月惠怒批：短視的人請主動移民

2019-01-09 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣議員蔣月惠日前表示，單靠「中客一條龍」發大財，會壓迫底層百姓生存權利，引起網路熱議。蔣月惠昨晚又在臉書上說，中國讓人民活在恐懼中，國民黨卻還要支持九二共識的發財夢，短視近利的人請主動移民到中國。

蔣月惠8日晚間在臉書上指出，去年她去了香港，講了很多話 ，被人錄影、錄音，因為言多必失，有些人擔心她的安全，她也擔心朋友的安危，讓人活在恐懼中的中國，國民黨還要支持九二共識的發財夢，中國用錢來統一你，短視的人請主動移民到中國去吧！

許多網友聲援蔣月惠，認為國民黨這次完全就是被戳破謊言，「台灣太多吃裡扒外的傢伙，享受台灣民主自由資源～心向著中共」、「台灣人不做中國奴，拒投國民黨」、「醒醒吧台灣人，國民黨真的投不得啊，他們從反攻大陸變成舔共了」、「九二共識就是沒共識，各說各話」、「議員要小心，沒事您就別去了，台灣需要您做更多好事」。

先前蔣月惠搭乘客運到台北參加節目，搭車前有感而發表示，「單靠大量一條龍，中國陸客團來發大財，會破壞台灣當地生態，與經濟系統市場機制，會壓迫底層百姓生存權力。」表示中國旅遊早建立一條龍模式，從出團、運輸、住宿、消費地等，都可能有關係企業消費鏈，到最後台灣人賺不到什麼錢，但破壞成本卻都由台灣承擔。

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