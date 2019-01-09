中共會武統台灣？ 前北大教授提3原因打臉「它不敢」

2019-01-09 08:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平2日對台發表強硬言論，強調兩岸統一、一國兩制的立場，且不承諾放棄使用武力，引發台灣民眾及國際譁然，如今有中國學者出來打臉，表示中共其實現在不敢對台動武。

前北大教授夏業良接受《大紀元》訪問，他表示，北京發表的《告台灣同胞書》，其實是武力威嚇台灣，而這種恐嚇2003、2004年就說過，那時中共還放過導彈恐嚇台灣，他話鋒一轉說，但中共現在更不具有真正恐嚇的能力了，因為美國強化了與台灣的互助條約，去年美國通過「台灣旅行法」、「2019年國防授權法」、「亞洲再保證倡議法」，這些法案都加強美國與台灣的關係。

夏業良分析中共現在不敢對台灣動武有三個原因：第一是美國防衛台灣，中共不敢輕舉妄動。

再來是美中貿易戰之外，有新的冷戰格局，中共現在是美國的首要的敵人和目標。美國代理國防部長夏納翰2日上任首日，便向幕僚宣示將以中國為工作重點，在會議中呼籲當務之急是「中國，中國，中國」。

第三點，夏業良說，中共軍隊是腐敗的軍隊，不堪一擊，平時沒有好好訓練，整天自己吹牛拍馬。因此他認為打不起來，中共也不敢打。

《大紀元》報導提到，很多學者及媒體也都持類似觀點，認為中共不敢對台動武，時政評論員石實認為，有一個最大的原因，就是中共2016年1月進行軍改，同年2月七大軍區改為五大戰區等，中共的聯合指揮體系還沒有建立，現在根本沒有條件發動海陸空的多兵種戰爭。

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