前後任槓上了！彰化校園保全沒編一毛錢 魏明谷親自回應…

2019-01-08 23:56

〔記者劉曉欣／彰化報導〕槓上了！彰化縣國中小校園傳出即將可能不再有保全，原因是「今年沒編一毛錢」；對此，魏明谷親上火線說，已在預算內及地方教育發展基金預留約4000萬的經費，預定於今年3月辦理追加減預算時，再完全編足保全人員的預算，如果新縣長王惠美重視校園安全問題，就應該在追加減預算時把經費編足！

魏明谷今晚說，他上任後推動「校校都有保全」，還成為其他縣市學習的指標，開辦以來都是使用地方發展教育基金作為經費，每3個月撥付一次，一年分4次撥付，由學校與保全公司簽約。

魏明谷說，今年校園保全經費，已在預算內及地方教育發展基金預留約4000萬的經費，預定於今年3月追加減預算時，完全編足保全人員的預算，絕非外界所言預算沒編列的問題。

魏明谷指出，當年他接任彰化縣長時，前任縣長卓伯源的免費國中小營養午餐經費，也只編了半年的預算，他上任後為了延續政策，再辦理追加預算，這也是尊重接任的行政首長，因為縣長擁有編列預算的行政權。

魏明谷強調，如果他當選縣長，當然就會繼續實施校園保全計畫，也會繼續辦理追加預算，如今王惠美當選縣長，王惠美如要延續，可以辦理追加減預算來支應。

前教育處長鄧進權也說，今年校園保全經費可以說「短編」，但不能說是「一毛錢都沒編 」，只要拿出基金預算書一看，就可以明白，這樣的說法對魏明谷太不公平。

縣議員尤瑞春說，明明就有編列相關經費，為何卻說沒編一毛錢？讓所有家長與師生都憂心不已呢！

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彰化全縣國中小不再有保全？ 縣府說話了…

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