金門立委補選藍營內戰！黨部屬意洪麗萍 陳玉珍喊捨我其誰

2019-01-08 23:21

〔記者吳正庭／金門報導〕金門立委補選，國民黨金門縣黨部向黨中央建議徵召前議長洪麗萍出馬，但金門地區今天出現一分民調，指前議員陳玉珍的支持度勝過洪麗萍；黨意是否真和民意不同調？讓國民黨徵召過程徒增變數。

國民黨金門縣黨部主委林芳旋說，很簡單，「當黨需要妳的時候，妳人在哪裡？」這是黨核心價值的問題。

國民黨立委楊鎮浯轉戰縣長成功，3月16日補選立委。國民黨金門縣黨部與11名有意參選黨員溝通後，7日開會決定，建議黨中央徵召前議長、楊鎮浯競選縣長總部主任委員洪麗萍出馬角逐。

金門烈嶼公共事務協會理事長洪肇葉說，根據委託TVBS去年12月6日至10日所做民意調查顯示，有26.3％金門選民支持陳玉珍，22.5％支持前立委楊應雄，14.5％支持前議長洪麗萍，另外有14.8％都不支持，21.7％沒有表示意見。

洪肇葉說，和陳玉珍見面恐怕不到6次，但覺得滿有緣的，直覺應該要挺她；國民黨應本於公平公正的原則，順應民意，推出補選的最佳人選。

陳玉珍說，金門立委到國會去，代表的是金門的光榮、金門人對外的面子；要替金門人爭取權利、要有戰力、要有為民服務的熱忱及具有兩岸的經驗與國際的視野，相信自己在各方面條件都已具備。

陳玉珍說，原本期待藉由黨內民主公開的機制推出最適合代表金門的立法委員參選人，但「某人」的專斷獨行，而不理會民意；她強調，金門不能再等，「參選立委，捨我其誰！」

林芳旋則說，補選作業是依徵召辦法進行，縣委員們綜合評估有意參選黨員的黨德、黨性、個人條件及對黨務投入的積極度，最後作出決定建議徵召人選。

林芳旋意有所指地說，縣長選舉每天從早忙到晚、黨員累得要死的時候，「妳在哪裡？ 」當黨需要妳站在一起的時候，「妳在哪裡？」相信大家都看得很清楚。

洪麗萍說，參選是對金門這塊土地的一分責任，身為黨員，唯一可以為黨做的事就是付出、貢獻。

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