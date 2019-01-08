一生不知怕是什麼 二二八抗暴戰士黃金島辭世

2019-01-08 23:25

〔中央社〕二二八事件中的抗暴戰士黃金島今天逝世，享耆壽93歲。台中市新文化協會執行長陳彥斌在臉書發文指出，黃金島的一生，確實比任何小說情節還精彩，「不知怕是什麼？」這句話適合形容黃金島。

黃金島1926年出生於日治時期的台中，曾投考日本海軍運輸部，成為日本帝國海軍特別志願兵。日本於1945年戰敗後，黃金島被羈押在海南島的集中營，後輾轉脫逃返回台灣。

二二八事件發生後，黃金島擔任二七部隊警備隊長，指揮埔里烏牛欄戰役與國府軍對抗，失敗後逃亡。1952年因牽涉古瑞明叛亂案被捕入獄，原被判死刑，後改判無期徒刑，直到1975年才出獄，坐牢24年。

黃金島在出獄後，隨即又投入反國民黨行列，在民進黨還未成立前，就組織大屯民主聯誼會，而在民進黨成立台中縣黨部後，他則出任評委召集人。

前總統馬英九曾在2007、2008、2017年三度前往黃金島的家中拜訪，前年12月16日，馬英九前去拜訪時，得知他跟黃金島的生肖都屬虎，兩人剛好差24歲，笑稱他與黃金島是「兩隻老虎」。

促轉會代理主委、時任東華大學華文系副教授楊翠主編、二二八事件紀念基金會去年1月出版「青春二二八：二七部隊的抵抗、挫折和流轉」，重現中部地區武裝民兵隊伍二七部隊的歷史圖像。黃金島當時還在家人的陪同下特地從台中北上參與新書發表會，在接受全場鼓掌時，他也揮手致意。

閃靈樂團今天在臉書貼文表示，「懷念與前輩暢聊的時光。未竟之功，我們晚輩繼續拚。再次獻上兩首歌曲給您」。分別是「鎮魂醒靈寺」、「烏牛欄大護法」。

台中市新文化協會執行長陳彥斌也在臉書發文指出，黃金島的一生，確實比任何小說情節還精彩，楊克煌形容謝雪紅膽大包天時，說她「不知怕是什麼？」他覺得這句話也適合形容黃金島。

陳彥斌表示，黃金島沒有死在戰場，沒有死在刑場，沒有死在煉獄。黃金島活了93歲，今晨安祥死在醫院加護病房，孩子隨侍在側。他說，「這位台灣勇士離開我們了，目前初定21日下午2時，舉行告別式。」

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