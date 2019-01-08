拉「學姊」開直播拉抬選情？陳思宇：我跟她有很多共同點

2019-01-08 21:46

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同選區立委補選倒數，「柯家軍」參選人陳思宇今晚與市府副發言人「學姊」黃瀞瑩同台開直播，在士林華榮街吃小吃。談到是否盼藉此拉抬民調，陳思宇說，其實她跟「學姊」有很多共通點，都當過副發言人，都是士林人、也愛吃美食，「我們聲音、外表都不一樣，主要是希望藉由這樣機會，讓大家認識士林」。

陳思宇今晚與黃瀞瑩同台開直播，兩人一起吃小吃聊天，談到兩人近日也一起錄製競選歌曲，她特別誇獎黃瀞瑩很厲害，「我就覺得好嫉妒呦，為何我的照片旁邊都沒有發光的樣子」，黃則笑回「有這種事」？

兩人開完直播後接受媒體聯訪，由於黃瀞瑩在直播中提到，擔任副發言人壓力很大，被問到如何紓解壓力，她說，平常宅在家裡，也是另一種紓解，包括吃東西也是。

媒體詢問陳思宇，最新民調顯示仍落後另外兩位對手，陳思宇表示，最近到各大市場掃街，很多大哥大姐跟她說，民調參考就好，她自己希望做的是民眾心中第一，不是民調第一，不管民調如何，就是努力往前衝，把每天都當成投票前一天努力，盡力而為。

談到是否希望藉由「學姊」黃瀞瑩站台拉抬支持度，陳思宇則說，其實她跟黃瀞瑩有很多共通點，一起當過副發言人，都是士林人、也愛吃美食，我們聲音、外表都不一樣，主要是希望藉由這樣機會，讓大家認識士林。

對於推廣士林夜市，陳思宇指出，其實因為觀光夜市，不管外國朋友或親人，都會來士林夜市朝聖一下，台灣90%遊客都會來台北，是很重要的觀光景點；黃瀞瑩也說，士林夜市是很棒的觀光點，很多觀光客，她的朋友、同學也都會來。

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