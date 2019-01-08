台南市新增一席區域立委 民進黨內她率先表態

2019-01-08 21:19

〔記者邱灝唐／台南報導〕立法院和行政院已協商定調，在2020年第10屆立委選舉，台南將新增一席立委，選區包括永康、新市和新化。這項消息一確認，各黨菁英紛紛布局，而民進黨籍市議員林宜瑾更率先表態有意參選；此外，時代力量和基進黨等第三勢力也表示不會缺席，但還要評估人選和選區。

第10屆南市立委新選舉區劃分將依中選會版本，由現行（第9屆）5席增加至6席立委，新增的1席從人口最多的永康區劃出，與新化、新市併成一個新選區。儘管劃分方案尚待1月底前完成公告才算數，但各黨菁英已經紛紛開始佈局，選舉煙硝味傳出。政壇人士預料，加上現任立委尋求連任和議員更上一層樓，以及各黨選將踴躍活動，屆時一定相當熱鬧，選戰強強滾。

針對新增的1席立委，外界看好林宜瑾已表態會積極爭取；林表示，這件方案原以為會胎死腹中，如今拍板定案有一種峰迴路轉的感覺。不過，由於九合一選舉剛結束，地方可能有「剛當選議員就要選立委」的批評；對此，林宜瑾表示，這些聲音是難免的，但這項方案是最近才拍板，若是早點確定，她可能就不會去選議員，但是她有信心在經過20多年的議員生涯中，歷練出足以擔負更重責任的能力。

不過，除了林宜瑾表態參選外，日前宣佈退出立委補選的立委李俊毅也傳出可能要來這一區，而現任立委立委王定宇因為選區也包括永康，是否會選擇新選區，同樣受到注目；國民黨籍議員林燕祝則是遵從黨意，若黨有需要將全力以赴。

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