臉書分享今天4項重點 小英喊話：堅定信念台灣不會孤單！

2019-01-08 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（8日）天晚間在臉書發文，表示有四件事她要替國人「畫重點」，分別有女醫師登報捍衛民主、原住民族發起的連署、美國白宮國安會發言人對台灣表達的支持，與我國友邦諾魯總統瓦卡的聲援，這4件事讓小英暖心直呼，「謝謝你們，不論國內外，我們堅定信念，台灣一定不會孤單。」

小英表示，今天有一群女醫師登報表達捍衛民主台灣的信念，她要謝謝發起這份美麗宣言的每一位女性，謝謝妳們對理念的堅持，「這不只是關於她個人，而是對台灣民主和國家未來的關心。」

小英說，今天總統府原轉會的22位原住民族代表，也主動發起了連署。他們說，「在母親土地上自己決定想要什麼樣的國家，並積極改造它，這是尊嚴。」、「對土地謙卑、尊重其他生命、與各族群共存共好，才是我們的信念。」她很同意如此有力量的言論。

另外，稍早美國白宮國安會發言人對台灣表達的聲援，證明美國是台灣最重要的國際盟友，小英對此強調，「我想要告訴大家，無論如何，都要相信民主台灣的價值。因為只要我們堅定信念，台灣就不會孤單。」

最後，小英表示，她今天還接待了友邦諾魯的瓦卡（Baron Divavesi Waqa）總統伉儷，而對方針對台灣反對「一國兩制」一事也大方力挺，「一向最挺台灣的瓦卡總統則告訴我，台灣在太平洋有許多好朋友。」

上述4件事讓小英忍不住感性的說，「謝謝你們，不論國內外，我們堅定信念，台灣一定不會孤單。」

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