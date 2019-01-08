盧秀燕喊台中不需要「報仇立委」 王義川：感謝打臉沈智慧

2019-01-08 22:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北屯北區立委補選，國民黨參選人沈智慧今天成立北區競選總部，卻遭人爆料花600元請走路工，市長盧秀燕站台時說，台中市不需要「報仇立委」，而沈智慧駁斥傳言說，「民進黨不用抹黑的手段，就不會選舉！」王義川則批沈智慧過去換區、換黨，選完市長又選立委，不是好立委。

沈智慧在北區五順街成立北區競選服務處，市長盧秀燕站台、副市長楊瓊瓔披彩帶、顏寬恒送好彩頭，但遭人在媒體官網、臉書和PTT爆料請走路工營造人多氣勢，但沈智慧否認請走工，強調對手不斷用各種奧步抹黑、抹紅，包括批評年齡、新聞稿打錯字、發走路工買票、推動兩岸和平等等，「愈接近投票，民進黨使出的奧步手段就會更讓人意想不到！」呼籲打一場乾淨選舉。

盧秀燕站台致辭時說，台中市不需要一個要來「報仇」的立委， 30年來從來沒有離開過，持續服務，最接地氣，是最適合的接棒人選；沈智慧也說，她當選是進國會監督民進黨，對手是幫民進黨護航，還這次補選要「為林佳龍討公道」，但是台中市民並不欠林佳龍什麼，也沒有什麼公道可以討。

民進黨參選人王義川反批，感謝盧秀燕打臉沈智慧，因為沈智慧當年曾經跟胡志強、盧秀燕競選過市長、立委，這次真的是來報仇的，他同時也在臉書粉絲團放上2014年中國國台辦主任張志軍訪台時，沈智慧迎接張志軍畫面。

而民進黨主席卓榮泰明天上任首日，晚上就到王義川競選總部，親自主持台中立委補選輔選會議，為王義川拉抬聲勢。

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