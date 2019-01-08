白宮官員要求中國停止打壓台灣 綠委：「她」應該獲得掌聲

2019-01-08 22:26

〔記者蘇芳禾／台北報導〕美國白宮國家安全會議發言人馬奇斯（Garrett Marquis）在推特上指出，北京應停止對民主台灣的壓制，並且恢復對話。對此，曾任民進黨中國部主任的立委趙天麟分析，這是非常高層級的發言，蔡英文執政這幾年來，沒有向九二共識和獨派靠攏，現在受到國際主流社會的肯定，讓台灣被納入美國重要法案「亞洲再保證倡議法」（ARIA），也就是美國印太戰略的一環，真的很不容易，應該得到掌聲。

白宮國安會發言人馬奇斯5日於推文說，「美國拒絕威脅或使用武力迫使台灣人民。任何解決兩岸分歧的問題都必須是和平的，並且要基於雙方的意願。」他進一步強調，「北京應該停止其脅迫行為，並恢復與台灣民選政府之間的對話。」

趙天麟指出，蔡英文執政以來讓台灣扮演印太地區的穩定力量、模範生國家，始終維持現狀，雖讓獨派不滿意，國內的九二共識派也與中方一起來壓迫民進黨政府，在台灣的輿論環境來說，選邊站會是比較討好的做好，蔡英文選擇了相對不討喜的做法。

趙天麟進一步指出，但是從美國總統川普簽署「亞洲再保證倡議法」（ARIA）。ARIA將台灣納入印太戰略一環，重申美對台安全承諾、支持定期軍售，並鼓勵美國資深官員訪台。再到這次白宮的發言，都彰顯蔡英文的路線，讓台灣贏得國際主流社會的肯定，很不容易，讓台灣受到很大利益。

曾經參與美國國務院國際領袖人才參訪計畫（IVLP）的趙天麟也說，美方曾與他分享，美國政府在面臨國家利益和盟邦時，會分門別類從使館、國務院、白宮一步一步去發表談話，這次白宮的發言層級很高，超越一般的新聞回應，非常值得關注。

美國曾多次強調將推動「自由與開放的印太地區」作為優先重點項目（advancing a “free and open Indo-Pacificfree and open），趙天麟說，台灣就是在這樣的普世價值下，被中國用武嚇的方式壓迫，卻不躁動，仍然穩健的堅持自己的路線，值得掌聲。

民進黨立委鄭運鵬說，從習近平專政後，中國單方文攻武嚇，加上對一帶一路的國家的不合理利誘，讓台灣海峽及東海南海陷入不穩定的狀態，已造成全球民主陣營的警覺。白宮這次的發言，也是對亞洲的整體戰略之一，台灣願意共同為維持區域和平穩定發展。

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