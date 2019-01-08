名嘴稱不要統一要什麼？ 網友反嗆：你搬回中國就知道了

2019-01-08 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前不斷聲明，台灣不接受「一國兩制」。對此，名嘴黃智賢在臉書發文表示，「和平統一一國兩制，不然你要什麼」？遭到網友反嗆。

黃智賢表示，難道能接受台灣不明不白的繼續下去嗎？習近平在告台灣同胞書40週年紀念上勾畫去兩岸之間詳盡的路徑圖，兩岸必須向越南、德國一樣，結束國家分裂，這是國家復興的關鍵。

黃智賢接著提到，不統不獨的局面能撐多久？統一是必然的，是寫在中華民國的憲法裡，台灣人拿著的雖是中華民國身分證，但中華民國、Republic of China指得正是中國，兩岸本是一體，需要坐下來，尋找能融合為一的方法。

黃智賢提到，一國兩制就是中國對台灣最大的體貼，並說現在也是廣義的一國兩制，只是若不訂立法規，台灣始終要活在沒有和平協定的陰影之下，也因此，和平統一，一國兩制，是台灣所能找到，最美好的未來。

有網友在底下留言「台灣現在沒有不明不白，是你自己不明不白，你搬回中國就會一切明白」，有網友回覆：「她就是不想搬，所以只敢在臉書上打打嘴砲，然後讓一些生物一起取暖高潮而已」，也有網友反嗆留言者：「台獨滾蛋。」

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