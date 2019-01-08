「北高夜市連線」熱臉貼冷屁股？ 韓國瑜：先顧好自己

2019-01-08 19:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕對於台北市寧夏夜市提出與高雄市夜市合作、「北高夜市連線」拚經濟的想法，台北市長柯文哲樂觀其成；但高雄市長韓國瑜似乎意願不高，受訪時拋下一句：「目前先顧自己，先有立足點才有出頭天，先把高雄市的商圈做好！」

台北市寧夏夜市理事長林定國認為，許多夜市業者期盼可和高雄市夜市業者合作，可間接促進雙邊夜市產業經濟。

對於北高夜市雙邊交流，柯文哲今天受訪時表示「樂觀其成」。

不過，台北市似乎熱臉貼冷屁股，對於「北高夜市連線」，高雄市長韓國瑜今天受訪時只拋下一句：「目前先顧自己，先有立足點才有出頭天，先把高雄市的商圈做好！」

高雄市觀光局長潘恆旭則說，市長已指示將六合夜市與瑞豐夜市，結合藝術家進行環境改造，不只有吃東西，還要打造花果樂園的亞熱帶氣氛。

潘恆旭說，但台北市寧夏夜市主打的是千歲宴，並未針對環境改造，「我不太了解北高夜市要怎麼連線？」比較有可能的是六合夜市與寧夏夜市，成為北高的重點示範夜市，可以對海外推廣。

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