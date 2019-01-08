中國對台3大走向 蔡依橙一張圖教你看懂

2019-01-08 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕曾任醫生的作家蔡依橙8日在臉書發文，提到唐太宗曾說「以史為鑑，可以知興替」；孔子也說「以史為鑑，可以知興替」，並附上一張圖，上頭寫著「一國兩制看香港；和平協議看西藏；一個中國看新疆」，讓許多網友紛紛留言轉載。

蔡依橙表示，為了理解中國領導人習近平想讓台灣走上的3個走向，包括「一國兩制」、「一個中國」、「和平協議」，因此製作一張簡潔易懂的圖像，並附上參考資料，「陪各位從歷史、中國人民的命運，與中共政府的作為，來看看，這3個名詞，後來是怎樣的。」

蔡依橙在貼文中指出，一國兩制看香港，可以聽香港人製作的歌曲MTV《蝗蟲天下》，裡面諷刺部分中國人是蝗蟲，所到之處無不造成髒亂，宛如蝗蟲過境；一個中國看新疆，則提到一名實際參加新疆旅行團的網友分享經驗，稱當地維吾爾族文化被逐步消滅；和平協議看西藏，說明西藏簽完和平協議後，3年即被武力入侵，屠殺數10萬人，連佛教也遭摧毀。

此文一出，引發網友支持，稱讚圖美又好懂，有人甚至幫忙補充「一堆內奸看台灣」、「抵死不屈看蒙古」；有人則表示「自古以來像中國共產黨這般殘暴的政權能活70年的實在少見」。

蔡依橙臉書貼文：

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