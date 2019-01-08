爭取代表國民黨選屏東立委 林育先率先表態

2019-01-08 19:43

〔記者李立法／屏東報導〕政治版塊綠大於藍的屏東縣，3名區域立委均為民進黨籍，國民黨過去常為了推派人選傷透腦筋，經過5合1大選的勝利後，藍軍士氣大振，去年選舉期間擔任國民黨縣長候選人蘇清泉競選總部副總幹事的前縣黨部書記長林育先，率先表態將爭取代表國民黨參選屏南選區立委，並勤走基層拚人氣。

林育先說，他是恆春女婿，過去長期在東港、萬丹、車城、枋山、滿州、新園等屏南鄉鎮擔任書記及服務站主任等黨職，十分了解地方需求，希望能給年輕人服務鄉里的機會。

另一名也被視為國民黨新世代「潛力股」的前屏東市長葉壽山，在政壇沉寂一段時間後，最近也頻頻出現在各公開場合，與黨內同志互動熱絡，被外界解讀是為參選屏北區立委試探水溫；不過，記者聯繫不到葉壽山，無法得知其參選意向。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝說，選後陸續有多位實力派黨員表達參選立委的意願，黨部將著手規劃下屆立委選戰工作及人選，希望能挾勝選氣勢乘勝追擊，在屏東贏回立委席次。

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