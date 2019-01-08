黨職併公職前高官涉溢領退休金 7人繳款到期日各異

2019-01-08 18:49

［記者陳恩惠／台北報導］考試院銓敘部認定包括前副總統連戰在內的8名國民黨退休高官，涉嫌溢領黨職併公職退休金2036萬元一案，法務部行政執行署台北分署說明，去年底寄出所轄的7張「限期履行命令」，每個人的到期日皆不同，今天（8日）到期的除了有連戰和前監察院長陳履安外，另4人的繳款期限分別落在本月25日之前，至於前僑委會委員長焦仁和因郵局的送達證明尚未回覆，期限將延後，此外，已經接獲的5名義務人也都表達將繳納的意願。

台北分署表示，連戰本月3日首先在期限到期日前5天，委託友人拿10萬元現金臨櫃繳清，同日到期的陳履安昨天也派人與分署聯絡，表達「有繳款、要處理」的誠意，可能下周再繳清，前考試院長關中質疑銓敘部的行政處分不合理、率先委請律師向行政法院提訴願，以及剩餘4人都已經與分署聯絡繳款相關事宜。

台北分署說，「限期履行命令」雖然在去年12月間陸續寄出，但以每個人簽收的日期為主，限期30日內自動履行，若屆期尚未前往執行署履行，將先去函銓敘部清查義務人繳納與否，再依法強制執行。

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