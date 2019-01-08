台南立委5席變成6席 2020新選區劃分1張圖秒懂

2019-01-08 19:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕立法院與行政院已協商定調，2020第10屆台南市立委新選舉區劃分，依中選會版本，將由現行（第9屆）5席增加至6席，新增的1席即是人口最多的永康區劃出來，與新化、新市併成一個新選區；此外，東區「分成兩半」劃併其他選區，出國深造的太陽花學運領袖林飛帆已完成學業，是否會返鄉投入選戰，外界關注。

就台南市選委會報送中央選委會方案，與現行選區的差異重點，第1選舉區，將官田區劃出，併入第2選舉區。第2選舉區，將新市區、新化區劃出，另納入由第1選舉區劃出的官田區而成。

第3選舉區，將中西區劃出而成。第4選舉區，將原第2選舉區之新化區、新市區與原第5選舉區的永康區合併而成。第5選舉區，由原第3選舉區劃出中西區與原第4選舉區安平區、東區成大里等16里、南區組成。

第6選舉區，永康區劃出，另納入原第4選舉區東區小東里等29里，與原第5選舉區的仁德區、歸仁區、關廟區與龍崎區而成。

第10屆台南市立委新選區劃分方案如下：

第1選舉區： 後壁區、白河區 北門區、學甲區、鹽水區、新營區 柳營區、東山區、將軍區、下營區、六甲區。

第2選舉區：七股區、佳里區 麻豆區、官田區 善化區、大內區 玉井區、楠西區 西港區、安定區、山上區、左鎮區、南化區 。

第3選舉區：安南區、北區。

第4選舉區：新市區、永康區、新化區。

第5選舉區：安平區、中西區、東區成大里等16 里、南區。

第6選舉區：東區小東里等29里、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區。

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