「舔派、華派、台派」差在哪？ 一張圖分析新的兩岸關係

2019-01-09 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平日前發表對台談話，除重申「國家統一」外，首度提出探索「兩制台灣方案」；總統蔡英文隨即強硬回應，強調台灣絕不接受。向來關心台灣主權問題的臉書粉專「TaiwanWarmPower」則用一張圖解析，什麼是舔派、華派與台派，並分析2019年後新的兩岸關係。

「TaiwanWarmPower」貼出一張圖分析2019年後新的兩岸關係，圖上有舔派、華派、與台派，並表示過去台灣海峽兩岸，中國一直以來都是「統派」，台灣這邊則有「台派」以及「華派」；另外有一群人很特別，他們主要是根基於「華派」但不限於「華派」，重點是他們跟中國很好。

「TaiwanWarmPower」表示，「華派」跟「台派」在國家核心價值要建構在民主法治尊重人權上沒有出入，不過在名稱上僵持了很久，這一點被「舔派」拿來作收利益；基於統戰「聯合次要敵人打倒主要敵人的概念」，「統派」也樂見「華派」跟「台派」不斷爭執。

雖然「舔派」舌燦蓮花，發明很多難懂的詞彙，像是「九二共識」、「一中各表」甚至跟著「統派」一起喊「兩岸一家親」等等，混淆「華派」跟「台派」好長一段時間，自己則開心當著買辦，在兩邊得利。但自從習近平在「告台灣同胞書」中，說清楚就是要一國兩制後，瞬間「舔派」失去灰色空間，原形畢露。

「TaiwanWarmPower」說，在蔡總統快速反擊表明拒絕九二共識、拒絕一國兩制後，「舔派」雖然還是努力在「共識」上作文章，不過市場盡失，台灣海峽兩岸關係在此後進入一個新的世界。

「TaiwanWarmPower」最後強調，新的一年，讓我們揮揮手，跟「舔派」說聲再會，把他們送進歷史的塵埃之中。不管你是「台派」或「華派」，只要反統，都是同一派。

文章曝光後引發網友熱烈討論，紛紛留言「反統 都是同一派！淺顯易懂」、「舔派一群人都有外國護照」、「感謝習包子助攻呀！只有92共死，兩岸疫家親」、「台派也好、華派也好，我們最主要的敵人在中國」、「唉。北高市長都是舔派」。

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