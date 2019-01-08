「超徵」稅收分紅不是多收錢！綠委：是國家有在賺錢

2019-01-08 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕台灣去年經濟表現亮眼，稅收超出預期，總統蔡英文元旦談話指示，讓收入較少的民眾優先分享經濟紅利，相關政策仍在研擬中，行政院則強調，計畫必須從長計議。總統蔡英文也在臉書上提出3點說明，強調應該照顧弱勢者，方案都還在研議。對此，綠委林靜儀表示，「超徵」不是向民眾多收不該收的稅，是國家有在賺錢。

「這幾天有很多以訛傳訛的謠言，而且越傳越誇張，我有三點要跟大家說明。」蔡總統稍早在臉書強調，分享經濟紅利是因為稅收超過預期，是經濟發展的成果。而把經濟成果合理分配給最需要的人，用在最需要的地方，很多國家都有相關的政策做法，政府會參酌這些經驗，也會進行謹慎周延的研議和規劃。

針對有聲浪質疑，「政府憑什麼拿我的錢發給弱勢」、「政府憑什麼多收我們稅，拿去發給窮人？」林靜儀則在臉書轉貼蔡總統的臉書貼文，並表示所謂的「超徵」不是「向你多收了不該收的稅」，而是「稅收比編列預算時預估的多」，也就是預算沒有浮濫編列，而國家經濟發展比預期的好。

林靜儀強調，要怎麼運用稅收可以有更仔細的政策規劃，但是很重要的事實是；「政府有在認真省錢，然後，國家有在賺錢。」

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