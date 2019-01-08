讓收入較少民眾分享經濟成長紅利 總統：改善分配的方式

2019-01-08 17:37

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文元旦談話曾宣示，將讓收入較少的民眾優先分享經濟成長紅利。對於這項政策方向，蔡總統今天說，許多人認為經濟成長卻無感，是因分配出了問題，將經濟發展的成果用於照顧弱勢上，也是改善分配的方式。

蔡總統新年談話提及要讓收入較少的民眾，能夠優先分享經濟成長的紅利。行政院副院長施俊吉今天進一步表示，經濟紅利分享方案將從長計議，三大原則是確實促進經濟發展、照顧弱勢、預留非洲豬瘟防疫經費。

蔡總統今日在臉書發文表示，這幾天有很多以訛傳訛的謠言，而且越傳越誇張。她要向大家說明的是，她的想法很簡單，政府應該照顧弱勢者、減輕負擔，這本來就是國家的責任。

蔡總統指出，稅收超過預期，是經濟發展的成果，把經濟成果合理分配給最需要的人，用在最需要的地方，很多國家都有相關的政策做法，會參酌這些經驗，進行謹慎周延的研議和規劃。現在具體的方案都在研議討論，還沒有定案，「請注意，還沒有定案，不要受到錯誤資訊的誤導。」

蔡總統說，她是堅守財政紀律的總統，上任以來，政府的舉債比過去還少，而且也有計劃的還債。這兩年多來，政府債務佔GDP的比率減少了3%。

她說，這幾天新聞很多，政府的回應速度也應該更快。但無論如何，關心跟照顧弱勢的心情沒有變。大家都說經濟成長卻無感，重點就是分配出了問題，今年讓受薪階級減稅，這是改善分配的方式；將經濟發展的成果挹注在照顧弱勢上，也是一種改善分配的方式。政府不能什麼都不做，更不能讓國家在口水中惡性循環。

總統今日並透過發言人林鶴明表示，此事不必操之過急，需審慎從長計議。政府會持續與各界交換意見，經過謹慎周延的研議後，再做進一步的規劃。

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