民進黨議員質疑老人健保補助何時恢復 中市府：最快下半年

2019-01-08 19:17

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕就任已2週，市議會民進黨團今日要求召開臨時會，請盧秀燕到議會報告恢復老人健保補助預算是否辦理追加、治安惡化及非洲豬瘟疫情等急迫問題。市府則表示，各項市政均持續推動中，恢復老人健保補助也編列預算，最快今年下半年可恢復。

民進黨團總召李天生今天率領多位黨籍議員，高喊「召開臨時會、向市民報告」，要求議會應召開臨時會。李天生說，盧秀燕選舉前提出多項競選承諾，上任至今卻不見有具體動作，加上近日空污嚴重、發生重大刑案及非洲豬瘟兵臨城下等狀況，引起外界關心，盧秀燕必須到議會「說清楚、講明白」。

副總召邱素貞、議員楊典忠也說，盧秀燕主張恢復老人健保補助，預估需要13到15億元，但市府今年度沒有編列此項預算，也沒聽說要追加預算，長輩都在問何時可以恢復？另外，最近傳出敬老愛心卡搭計程車、折抵掛號費等福利都會縮水，讓人質疑盧秀燕是否「選前騙票、選後跳票」。

議員曾朝榮指出，台中市民自元旦起免費參觀花博，造成參觀人潮暴增，市府如何因應？另市府與票務公司財務清算等問題，都需要市長清楚說明。

議員陳淑華、何敏誠說，過去有新市長上任後立即召開臨時會的前例，尤其盧秀燕要兌現政見，必須提追加預算案，若等到5月召開定期會才提出，時間已太晚。

民進黨團也展開連署，要求議會召開臨時會。依照地方制度法規定，三分之一以上議員請求召開臨時會，議長應於十日內回應。台中市議會有六十五席議員，民進黨佔廿五席，超過三分之一。

議長室表示，已接獲訊息，正研究如何處理。議事組則指出，臨時會議程須經程序委員會決定，目前正調查議會各委員會分組，恐怕要到1月中下旬才能確定何時開臨時會。

市府回應表示，市政均持續推動中，感謝民進黨團對市政的指教。至於恢復老人健保補助是市長重要政見之一，一定會履行對市民的承諾，為兼顧預算編列等法定程序，市府一方面提出追加預算，一方面也努力爭取議會儘速召開臨時會，若順利完成審查，最快今年下半年就可恢復補助。

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