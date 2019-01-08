稅收經濟分紅以訛傳訛謠言多 小英臉書提出3點說明

2019-01-08 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕台灣去年經濟表現亮眼，稅收超出預期，總統蔡英文元旦談話指示，讓收入較少的民眾優先分享經濟紅利，相關政策仍在研擬中；但在政策尚未定調前，網路卻有不少以訛傳訛的謠言，蔡總統因此在臉書發文，提出3點向大家說明。

「這幾天有很多以訛傳訛的謠言，而且越傳越誇張，我有三點要跟大家說明。」蔡總統表示，她的想法很簡單，政府應該照顧弱勢者、並減輕他們家庭的負擔，這本來就是國家的責任，也是她相信的價值。

蔡總統說，稅收超過預期，是經濟發展的成果，而把經濟成果合理分配給最需要的人，用在最需要的地方，很多國家都有相關的政策做法，政府會參酌這些經驗，也會進行謹慎周延的研議和規劃，「現在具體的方案都在研議討論，還沒有定案，請注意，還沒有定案。不要受到錯誤資訊的誤導。」

蔡總統指出，她是一個堅守財政紀律的總統，在她上任以來，政府的舉債比過去還少，而且也有計劃的還債；這兩年多來，政府債務佔GDP的比率減少了3%，政府的財政狀況都是公開資訊，都google查詢得到。

蔡總統強調，她知道這幾天新聞很多，政府的回應速度也應該更快，但無論如何，政府關心跟照顧弱勢的心情沒有變。「大家都說經濟成長卻無感，重點就是分配出了問題。我們今年讓受薪階級減稅，這是改善分配的方式；將經濟發展的成果挹注在照顧弱勢上，也是一種改善分配的方式。政府不能什麼都不做，更不能讓國家在口水中惡性循環。」

最後她也表示，謝謝大家給她的建議，「我們也都會作為參考的資料，我會繼續努力，讓台灣更好。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/