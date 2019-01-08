憲兵週六部慶有「嬌」點 首位雲豹甲車女駕駛擔綱動態操演

2019-01-08 17:13

〔記者羅添斌／台北報導〕憲兵指揮部週六（12日）舉行成立87週年部慶活動，除了有快反連及特勤隊的戰技操演，還將有雲豹八輪甲車的動態操演。

值得一提的是，這次擔綱執行雲豹甲車動態操演的成員，是憲兵首位雲豹甲車女性駕駛的黃雅君中士，當天活動中展示憲兵衛戊中樞的精實戰力，勢必成為全場「嬌」點。

憲兵裝步239營是憲兵部隊中唯一的裝甲部隊，過去採用的是V150四輪甲車，軍方近年來撥交多輛國造的雲豹八輪甲車給憲兵部隊，主要執行大台北衛戍戰備任務，以及總統在面臨緊急情況時安全轉移的萬鈞任務，軍方今年起還將撥交一定數量的30鏈砲型雲豹八輪甲車給憲兵部隊，強化防衛戰力。

軍方官員今天說，239營有7名女性官兵擔任V150甲車駕駛，其中，黃雅君中士自我挑戰，先是轉任為雲豹甲車的遙控槍塔操作手，再經過為期半年的陸軍步訓部雲豹甲車專業駕駛訓練合格後，成為憲兵首位雲豹甲車女性駕駛。

黃雅君接受軍方《青年日報》訪問時說，她在擔任雲豹甲車遙控槍塔操作手時，每次看著前座駕駛能隨心駕駛甲車，心裡十分羨慕，在長官的支持下報名接受專業駕駛訓練，一路從磕磕碰碰，到駕車成績最高分，順利完訓，證明女性官兵也可以成為傑出的雲豹甲車駕駛。

《青年日報》報導，目前兼具雲豹甲車武器操作及駕車能力的黃雅君，已經下個目標選定挑戰雲豹甲車二級裝備保修技術，希望透過精練學習，更加了解雲豹甲車特性，與雲豹併肩作戰。

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