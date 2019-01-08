吳敦義「政治路」源自救國團 黨產委員：揭露KMT附隨組織

2019-01-08 16:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會委員會議去年8月認定救國團為國民黨附隨組織，全面凍結救國團56億元財產，並推定為不當取得財產；救國團不服提告，聲請停止執行，台北高等行政法院今日駁回救國團聲請，裁定黨產會勝訴；黨產會發言人施錦芳聞訊表示，「尊重」。

黨產會委員則指出，尊重法院判決，不過，此事剛好呼應了國民黨主席吳敦義日前所講「政治路也從救國團總團部開始」說法，明確地揭露了救國團濃厚的附隨組織性格。

據了解，吳敦義1月4日出席救國團基隆市團委會卸新任主委交接典禮，公開暢談50年前，他受時任救國團主任的蔣經國約見，從此踏入政壇的往事。

吳敦義當天提及，50年前5月24日，當時的國防部長兼救國團主任蔣經國，在松江路救國團總團部約見一名台灣大學二年級學生，這名大學生叫做「吳敦義」，所以自己很早就踏入政壇。

吳敦義更強調，救國團主任蔣經國是帶領他從政的第一個機緣，他的政治路也從救國團總團部開始，今年正好滿50週年。

對此，黨產會委員說，從在基隆團委會交接典禮那天談話可知，「吳敦義也認證救國團是搞政治的」，吳主席的口述歷史，跟黨產會根據史料所撰寫的調查報告內容相當吻合，「救國團就是國民黨的附隨組織」。

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