民間喊話北高夜市交流 柯P：理事長想交流就交流

2019-01-08 16:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕九合一選舉落幕，台北高雄「柯韓會」何時登場備受外界關注。如今傳出，雙方幕僚已敲定27日舉行，此外，北高夜市將聯手拚經濟，促成「北高夜市結盟」，可能是柯韓合作的首部曲。

台北市長柯文哲今天下午出席「107學年度學生家長會聯合會聯合授證典禮」前受訪，面對媒體頻頻追問「柯韓會」是否已敲定27日舉行？柯文哲不斷顧左右而言他，先是說最近很忙，接著又說自己還沒有想好，他的行程去問行程秘書比較清楚。

媒體質疑柯文哲近期似乎對柯韓會變得消極，柯P也只說了句「不會啦，該見面就會見面」，就沒有再多做回應。

聽到有傳言指他親自打電話詢問何時舉行比較方便？柯文哲帶著不解的語氣說，「每次都這樣，奇怪，是我們辦公室被裝竊聽器還怎樣，我都不曉得。」至於27日那天是台北市立委補選，柯P說，「跟那也沒有關係啊，我也不在那個補選的選區啊！」

柯文哲認為，城市和城市之間可以交流的項目很多，對於民間提出以夜市為交流主題，他持樂觀其成的態度，「理事長若要交流就交流，差不多啦！」他也說，明星市長不止可以帶動夜市，什麼都可以帶動，本身就是個很強的廣告吉祥物。

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