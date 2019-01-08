中國學術打壓頻傳 監委：教育部欠積極

2019-01-08 17:40

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委張武修調查中國在學術領域對我打壓，報告指出，雖然教育部對於掛名「China（中國）」或「Taiwan, China（中國台灣）」論文，一概不承認，無法用於求職、升等及計畫申請等，但教部僅以函釋，未能完備相關法令。且函釋要求各校應建立相關事件的處理機制及流程，但多數學校並未訂定相關規範，教部怠於確認瞭解，行事顯欠積極。

中國頻以政治打壓方式，干擾我學者參與國際學術活動及發表論文，去年就有5起我名稱遭中國打壓案例主動回報教育部、科技部、衛福部等主管機關。包括世衛組織（WHO）要求世界醫師公會（WMA）修改台灣醫師公會全國聯合會名稱，後經積極爭取，我方持續維持現有會籍名稱。

有學者去年擬赴中出席「亞太視覺會議」，卻遭主辦單位擅改國名，經多次溝通、抗議無效，最後該名學者撤稿，並未出席會議。另國衛院有研究員投稿國際學術期刊，被要求國名改為「中國」，國衛院最後選擇不投稿該期刊。有學者參與「亞洲電腦輔助建築設計研究協會年會」論文發表時，遭中國要求國名變更為「中國台灣」。

調查報告指出，教育部2011年函釋申明，學者發表於國際或中國的學術期刊論文，必須掛名「Taiwan（台灣）」或「R.O.C.（中華民國）」，若發現所投稿件的國家名稱遭修改，應提出抗議並要求更正。

此外，科技部要求國家名稱一般均使用「Taiwan（台灣）」、「（城市名）, Taiwan」、「Taiwan, R.O.C.（中華民國）」或「Republic of China（中華民國）」。對於遭矮化，如未提出更正要求者，未來申請獎補助時，該論文不計入計畫主持人研究成果。不過，科技部對此採事後審核機制，既未建立主動查處機制，也未明載於相關合約。

調查報告強調，面對中國在學術上打壓，有賴各部會合作聯繫，即時反應，而教育部宜研謀對策，主動瞭解並追蹤國際文教學術機構文書或網站，是否有我遭矮化或國名誤用等情形，即時提供學校及教師協助，以保障我學術成果。

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