登《央視》沒講一中各表被罵翻 朱立倫說出真正原因...

2019-01-08 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平日前在「《告台灣同胞書》40週年紀念會」發表重大談話，提出包括九二共識、一國兩制、和平統一等語，但仍隻字未提「一中各表」，讓九二共識內涵在台重新引發討論。中官媒《央視》近日撥出前新北市長朱立倫專訪，朱在當中亦無提及「一中各表」，遭受不少批評。朱立倫今解釋，內容是剪輯過的版本。

被問到為何不提一中各表？朱立倫受訪時回應，訪問內容是在2017年由國內媒體拍攝，談的是透過九二共識促進與中國交流、和平的事實，沒有談到一中各表的原因是影片被剪到只有13秒，還反問媒體「13秒有可能剪到這個樣子嗎？」

針對朱的說法，網友留言酸說：「一中各表，四個字1-2秒就能講完了」、「太可惜了，就差那壓哨的兩秒，殘念飲恨」、「就算是要講十秒，為了尊嚴也必須講出來 有這麼難嗎」、「可惡，就差兩秒就能講出來了。」

《央視》最近播出歷史紀錄片「台海紀事」，訪問朱立倫等藍營人士談論「九二共識」。朱立倫在影片中表示，「九二共識」是一個重要的基礎、重要的里程碑。他認為就是因為從「九二共識」開始，台、中兩岸才可以進行交流，並相互走向和平。但整個片段沒有提到「一中各表」，引發不少批評，臉書也被大批網友灌爆。

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