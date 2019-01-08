髮夾彎又一例！連戰曾嗆「誰談九二共識就是賣台」？

2019-01-08 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平近日對台喊話，將「九二共識」和「一國兩制」明確畫上等號，在總統蔡英文全力護台、拒絕「九二共識」之際，國民黨的政治人物卻紛紛跳出來維護「九二共識」，但過去一段影片被挖出，前副總統連戰2003年曾說過，「誰要談九二共識誰就是賣台」，為國民黨的「九二共識」髮夾彎又添一例。

「要看中國國民黨的前後矛盾、價值觀髮夾彎，不用對照到蔣經國時代」，立委王定宇在其臉書粉絲專頁，分享一段連戰2003年談論「九二共識」的影片，要讓網友看看「連戰當年為了拿台灣人的選票，怎麼批判『九二共識』、『二岸交流』！」

在29秒的影片中連戰怒批中國、大談「九二共識」，在影片中連戰表示，若中國試圖用展示武力的方式欺壓我國，「給你打飛彈、給你軍事演習」，我們就屈服就範，直呼「有沒有尊嚴啊？尊嚴在哪裡啊？」連戰還指出，中國所稱的「一個中國」，很明顯指的就是「中華人民共和國」，更痛批，「誰要談九二共識，誰就是賣台」，對照如今國民黨對「九二共識」的反應更顯得諷刺。

經查證本報及其他媒體2003年12月的報導，當時連宋搭檔競選，連戰表示，國親確實不打算再提「九二共識」，因為「九二共識」先被中華人民共和國扭曲為「一中」是中華人民共和國，又被陳水扁總統當作寶貝，拿著「一個中國」抹黑、抹紅他人，變成誰談九二共識就是「聯共賣台」。而當時擔任連宋競選總幹事的王金平受訪時也坦言，對於有關「國親將不再談九二共識、一中各表，而以維持現狀為主軸，且不排除台獨成為台灣未來選項」的說法，就是為了選票。

至於今日立委王定宇釋出分享的影片，其中可看到似有剪接的痕跡，是否遭斷章取義，則不得而知。

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