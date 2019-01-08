諾魯總統女兒在台求學 蔡英文：更加深與台灣交流

2019-01-08 15:35

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今日午間偕同副總統陳建仁以國宴宴請來訪的諾魯總統瓦卡（Baron Divavesi Waqa）伉儷暨訪問團成員，期待未來台諾兩國有更多的合作交流，讓雙邊關係更緊密。

蔡總統致詞時表示，非常高興在總統府再次接待瓦卡總統伉儷率團來訪。瓦卡總統是台灣最好的朋友，過去多次訪問台灣，可說是最了解台灣的邦交國元首之一，尤其瓦卡總統的千金（Carren-Tai Waqa）及孫女巴瑞莎･瓦卡（Barisa Waqa）也在現場，Carren-Tai目前正在南台灣就讀，更加深了與台灣之間的交流。

總統說，台灣和諾魯不僅是友邦，也都是南島語族的一份子，讓兩國有著更深的連結。這些年來透過文化交流、以及在農業、醫療、潔淨能源、教育各領域的合作，不斷提升雙方的關係，也創造出許多成果。

總統認為，教育合作是促進兩國邦誼的重要管道。去年10月，我國舉辦第一屆「全球留台傑出校友獎」，在7位得主中就有一位是來自諾魯；她也期待未來兩國有更多的合作交流，讓彼此的關係更緊密。例如去年互免簽證待遇實施後，兩國人民交流更加方便，如果諾魯航空可以進一步延伸航點到台灣，相信對於人員及經貿交流會有很大的助益。

總統指出，就在本月31日，諾魯獨立將邁入第51年，藉此機會，她代表台灣人民致上誠摯的祝賀。

隨後，瓦卡總統致詞時首先感謝蔡總統在2019年年初就邀請他再次訪問台灣，進一步強化兩國關係及合作。如同稍早他於會晤致詞時所提，他非常希望成為2019年第一個到訪台灣的友邦元首，也成功實現了願望。

瓦卡說，台諾兩國擁有許多包括在漁業及海巡方面的良好合作計畫，希望藉此增加台灣在太平洋的參與。諾魯非常感激、也相當受益於台灣所提供的醫療、獎學金及農技團等各項援助，他也會繼續透過各項合作計畫強化雙邊關係。

瓦卡總統強調，區域和平及安全對所有國家都非常重要，諾魯及其他友人會持續與台灣密切合作，以確保區域和平；也強調台灣的2千3百萬人口不應被遺忘，諾魯會持續堅定的支持台灣參與各項國際場合。

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